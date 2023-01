Mann klaut Roller in Mannheim und wird von Polizei unter Drogen gefasst

Mannheim. Ein Mann hat am Donnerstag einen Roller in Mannheim geklaut – und ist nur einen Tag später bei einer Verkehrskontrolle in Karlsruhe aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilt, klaute der 22-Jährige den Roller am Donnerstag von einem Firmengelände in der Fahrlachstraße in Mannheim. Dafür stieg er über einen Drahtzaun und verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Firmengelände. Neben dem Roller klaute der Mann 80 € Bargeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Tag später fuhr er zusammen mit einem 23-jährigen Beifahrer mit dem geklauten Roller durch die Karlsruher Waldstadt. Bei einer Verkehrskontrolle kam er dabei ins Visier von Beamten des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Sie stellten fest, dass der 22-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Ebenso bemerkte die Polizei, dass der Mann mit dem geklauten Roller aus Mannheim unterwegs war.

Gegen den 22-jährigen Fahrer und seinen 23-jährigen Beifahrer wurden Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Der Roller wurde sichergestellt. Ein Tag nach ihrer Festnahme erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl gegen sie.