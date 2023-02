Mann klaut Jacke aus Mannheimer Laden und beißt Polizist in Finger

Mannheim. Ein Mann hat am Dienstag eine Jacke aus einem Laden auf den Mannheimer Planken geklaut. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Mann am Abend mit der geklauten Jacke vor dem Ladendetektiv. Dafür trat er dem Detektiv ans Bein.

Der Dieb rannte anschließend in die N-Quadrate. Dort gelang es einer Polizeistreife, den Mann festzunehmen. Während der Festnahme und auch später auf dem Revier verhielt sich der Mann aggressiv. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten in einer Tüte eine weitere geklaute Jacke eines anderen Bekleidungsgeschäfts, an der noch das Sicherungsetikett hing.

Mann beißt Polizist vor Gewahrsamzelle

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte eine Haftprüfung beim Amtsgericht Mannheim. Am Mittwoch wurde der Mann dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Als er hierzu aus der Gewahrsamszelle des Gerichtes geholt werden sollte, biss er einem Polizeibeamten in den Finger.

Der Haft- und Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.