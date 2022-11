Mann in Mannheim-Rheinau vermisst - Polizei veröffentlicht Foto des Vermissten

Mannheim. Die Polizei sucht aktuell auch per Foto in Mannheim nach einem vermissten Mann. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um den 74-jährigen Peter D. aus Mannheim. Er verließ nach Angaben der Polizei am Montagvormittag die Wohnung, um Sport zu treiben und kehrte seitdem nicht zurück. Eine hilflose Lage kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die seit dem Bekanntwerden des Vermisstenfalles durchgeführten Suchmaßnahmen führten auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers bislang nicht zum Auffinden des vermissten 74-Jährigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Vermissten und beschreibt ihn wie folgt: circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur ist. Vermutlich trägt die Person Sportbekleidung. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.