Mann in Mannheim mit Messer bedroht und verletzt

Mannheim. Ein 20-jähriger Mann ist in Mannheim am Montagvormittag bedroht und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stand der Mann an der Haltestelle Käfertal-Süd in der Rollbühlstraße als er von hinten von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und aufgefordert wurde, sein Geld und Mobiltelefon auszuhändigen. Dabei behauptete der Unbekannte auch ein Messer dabeizuhaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Täterbeschreibung liegt vor

Der 20-Jährige drehte sich anschließend um, um seine Wertsachen auszuhändigen. Dabei wurde er vom Täter angegriffen und leicht an der Hand verletzt. Der Unbekannte ergriff ohne jegliches Raubgut die Flucht.

Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 21-jährigen, etwa 1,85 Meter großen Mann mit kräftiger Statur handeln . Er soll zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose, eine blaue Beanie Mütze, weiße Turnschuhe und eine weiße FFP2-Maske getragen haben.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.