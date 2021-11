Mann hält sich auf Gleisen auf – Zugverkehr beeinträchtigt

Mannheim. Einen Polizeieinsatz hat am Dienstag ein Mann in Mannheim-Waldhof ausgelöst, denn er hat sich unerlaubt im Gleisbereich aufgehalten. Laut Angaben der Polizei stellte ein Triebfahrzeugführer am Mittag im Bereich Waldhof eine männliche Person im Gleisbereich fest und alarmierte die Bundespolizei in Mannheim. Die Beamten rückten aus und holten die Person aus dem Gefahrenbereich. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Warum sich der Mann im Gleisbereich aufgehalten hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Durch das Handeln des Mannes musste die betroffene Strecke gesperrt werden, wodurch es zu Zugausfällen und Verspätungen kam.

