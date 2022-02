Mann greift Personal an

Ein 47-Jähriger hat am Mittwochmorgen am Hauptbahnhof zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, leistete der Mann zudem bei den späteren polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Gegen 9 Uhr wurde die Bundespolizei von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass zwei Mitarbeiter am Bahnsteig 2/3 Streit mit dem Mann haben. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Tatverdächtige zuvor mehrmals die Türöffner bei bereits fahrenden Zügen gedrückt und dadurch die Abfahrten verzögert hatte. Selbst verreisen wollte er nicht.

Psychischer Ausnahmezustand?

Der Aufforderung des Sicherheitspersonals, den Hauptbahnhof zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Stattdessen griff der 47-Jährige die Mitarbeiter an. Sie brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn dort, bis eine Streife der Bundespolizei eintraf. Während der Maßnahmen trat der Mann nach den Polizisten. Ob ein psychischer Ausnahmezustand Grund für sein Verhalten war, wird ermittelt. Ein Arzt empfahl, ihn in eine psychiatrische Klinik zu bringen. pol/jab

