Mann greift Passant in Mannheim-Oststadt an und stiehlt sein Smartphone – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen in Mannheim-Oststadt mit einer Glasflasche angegriffen und sein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der 26-Jährige Mann gegen 7.50 Uhr gerade auf dem Werderplatz und telefonierte, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Ohne Vorwarnung holte dieser mit einer Glasflasche in der Hand aus und schlug in Richtung des 26-Jährigen. Er schaffte es, den Schlag abzuwehren, jedoch riss der Angreifer sein Smartphone aus der Hand und flüchtete damit, obwohl er verfolgt wurde. Die Kriminalpolizei beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, etwa 30 Jahre alt, etwas größer als 1,80 Meter, kräftigere Statur, dunkelhäutig, Bartträger, bekleidet mit einer engen dunkelblauen Jeans, schwarzem T-Shirt und einer weißen Base-Cap. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 bei den Ermittlern zu melden.

