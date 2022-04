Mann gibt sich als ukrainischer Kriegsgeflüchteter aus, um kostenlos Zug zu fahren

Mannheim. Ein 27-Jähriger hat sich am Dienstagmittag bei der Fahrscheinkontrolle im ICE fälschlicherweise als ein ukrainischer Kriegsgeflüchteter ausgegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Tatverdächtige gegenüber dem Zugbegleiter mit einem ukrainischen Identitätsdokument ausgewiesen. Damit dürfen zurzeit Züge kostenlos genutzt werden. Da die Beamten am Mannheimer Hauptbahnhof Unstimmigkeiten zwischen dem Dokument und der Person feststellten, durchsuchten sie den 27-Jährigen und fanden ein deutsches Identitätsdokument. Dessen Lichtbild stimmte mit dem Mann überein. Er gab an, dass das ukrainische Dokument einem Freund gehöre. Ihn erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Betrug und Missbrauchs von Ausweispapieren.

