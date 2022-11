Mann geschlagen und getreten

Ein 53 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Rheinau von zwei Unbekannten geschlagen, getreten und dabei verletzt worden, teilt die Polizei mit. Gegen 0.10 Uhr wurden die Beamten und der Rettungsdienst verständigt, nachdem der Mann verletzt am Boden in der Relaisstraße aufgefunden wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war der alkoholisierte Mann auf dem Heimweg, als er in Höhe eines Supermarktes von einem Unbekannten angesprochen und ohne ersichtlichen Grund angegriffen wurde. Kurz darauf kam wohl eine zweite Person hinzu, die auf den mittlerweile am Boden liegenden Mann eingetreten haben soll. Beide Angreifer flohen anschließend. Der 53-Jährige wurde noch vor Ort versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die Hinweise geben können. Kontakt zur Polizei: 0621/83 39 70. pol/mek

