Mann fällt auf Betrüger rein

Ein Mann aus Mannheim ist am vergangenen Montag Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte ein angeblicher Mitarbeiter einer Lotteriegesellschaft den 48-Jährigen angerufen und mitgeteilt, er habe 39 000 Euro gewonnen habe. Das Opfer wurde auch nicht misstrauisch, als der Anrufer verlangte, dass er, um seinen Gewinn ausgezahlt zu bekommen, zunächst Google-Play-Karten im Wert von 900 Euro kaufen sollte. Nachdem der 48-Jährige diese Karten gekauft hatte, übermittelte er die von ihm freigerubbelten Codes dem Betrüger bei einem erneuten Anrufen am Telefon. Insgesamt fanden mehrere Telefonate zwischen dem Opfer und einer männlichen, wie auch weiblichen, Person statt. Aber die vermeintlichen „Glücksfeen“ waren beide Betrüger, die es nur auf das Geld des Opfers abgesehen hatten. Die Polizei warnt dringend davor, auf Geldforderungen am Telefon einzugehen oder zu viele persönliche Details gegenüber Unbekannten preiszugeben und rät, im Zweifelsfall gleich mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. pol/mik

