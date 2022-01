Mann fährt trotz Quarantäneanordnung mit S-Bahn und wird festgenommen

Mannheim/Heidelberg. Ein 70-jähriger Mann ist am Sonntagmittag festgenommen worden, nachdem er trotz bestehender Quarantäneanordnung und möglicherweise ohne Mund-Nasen-Bedeckung mit der S2 von Heidelberg nach Mannheim gereist ist. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann in der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofes in Gewahrsam genommen und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Zuvor wurde der 70-Jährige von einer Pflegeeinrichtung im Raum Heidelberg als vermisst gemeldet. Zudem solle er sich derzeit aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befinden.



