Mann fährt in Mannheim einfach weg

Mannheim. Obwohl sich ihm Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes in den Weg gestellt hatten, ist ein Autofahrer in Mannheim mit seinem Wagen einfach weggefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der VW-Lupo mit Ludwigshafener Kennzeichen am Samstag kurz vor 17 Uhr im Bereich der Innenstadt vom Ordnungsdienst kontrolliert worden. Das Fahrzeug hatte behindernd auf einem Gehweg gestanden. Als die Mitarbeiter der Stadt feststellten, dass das Kennzeichen im Fahndungssystem ausgeschrieben war, informierten sie die Polizei.

Noch bevor ein Streifenwagen eintraf, erschien der Fahrer. Auf die Ansprache der Ordnungsdienst-Mitarbeiter reagierte er nicht, stieg in seinen Wagen und war im Begriff wegzufahren, als sich die Mitarbeiter ihm in den Weg stellten. Doch auf die nochmalige Aufforderung zum Aussteigen reagierte er nicht, sondern schob mit seinem Wagen die Mitarbeiter zur Seite und fuhr weg. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Zeugen sollen sich unter 0621/125 80 melden.