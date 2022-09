Mann fährt betrunken und trotz Fahrverbot durch Mannheim

Mannheim. Ein 46-Jähriger ist am Sonntagmorgen gegen 2:30 Uhr in Mannheim in der Hafenbahnstraße betrunken und trotz Fahrverbot Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten sie den Mann und bemerkten im Gespräch einen deutlichen Alkoholgeruch. Ein kurz darauf durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 0,8 Promille. Darüber hinaus führte der Fahrer weder seine Ausweispapiere noch seinen Führerschein mit sich.

Als die Polizistinnen und Polizisten den Mann in den polizeilichen Systemen überprüften, stellten diese fest, dass aktuell ein Fahrverbot gegen ihn vorliegt. Nach Abschluss der Maßnahmen musste der 46-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die weitere Fahrt mit seinem Pkw wurde dem Mann untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus muss er mit weiteren Konsequenzen wegen der Trunkenheitsfahrt rechnen.