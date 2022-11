Mann erliegt seinen Verletzungen

Der bei einem Brand am 26. Oktober (wir berichteten) lebensgefährlich verletzte Mann ist am Donnerstag im Krankenhaus verstorben, teilt die Polizei jetzt mit. Das Feuer war an jenem Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Tilsiter Straße auf der Schönau ausgebrochen. Dabei erlitt der Bewohner der Wohnung lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 55 Jahre alten Wohnungsinhaber handelte. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro. pol/mek

