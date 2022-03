Mann entblößt sich vor Passanten in der Innenstadt - Festnahme

Mannheim. Ein Mann hat sich am Donnerstagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle “Abendakademie“ vor mehreren Passanten unsittlich entblößt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann darüber hinaus die Schaufenster eines in der Nähe befindlichen Ladengeschäfts aufgesucht und sich auch dort vor mehreren im Geschäft befindlichen Kunden gezeigt. Die durch einen Zeugen alarmierten Beamten konnten den 51-Jährigen noch an Ort und Stelle festnehmen und auf das Polizeirevier zur weiteren Abklärung bringen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Hinweise unter der Telefonnummer 0621/1744444.

