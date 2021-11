Mann entblößt sich im Gebüsch

Eine 18-Jährige hat am Samstag gegen 11.05 Uhr am Nordufer des Rheinauer Sees einen Mann entdeckt, der hinter einem Gebüsch an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Dabei habe er Blickkontakt gesucht. Anschließend sei der Mann in Richtung Frobeniusstraße geflüchtet. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß, heller Teint. Er trug eine schwarze Mütze, schwarze Trainingsjacke und schwarze Hose. Zeugen, die eine Person gesehen haben, auf die die Beschreibung passt oder die selbst Opfer des Unbekannten geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0621/1 74 44 44 zu melden. ots

