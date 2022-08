Mann entblößt sich an Rheinauer See vor 55-Jähriger - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein Mann hat sich am Montagmittag vor einer Frau am Rheinauer See entblößt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die 55-Jährige zur Mittagszeit nahe einer Wakeboard-Anlage einen bislang unbekannten Mann, der vor ihr seine Hose herunterließ, sein Geschlechtsteil in die Hand nahm und diese dabei anstarrte. Nur wenige Zeit später traf die Frau erneut auf den Mann. Obwohl sie sofort die Polizei alarmierte und diese nach ihm fahndete, entkam der Mann. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder möglicherweise ebenfalls betroffen sind.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden. Er ist männlich, etwa 170 cm groß mit einer kräftigen Statur. Insgesamt hat er eine ungepflegte Erscheinung und trägt schmutzige Kleidung. Der Mann hat dunkle kurze Haare, einen kürzere Bart, dunkle Augen und dunkle Augenringe. Er ist bekleidet mit einer dunklen dreckigen kurzen Hose, einer dunklen Jacke, gräulichen Arbeitsschuhen und hatte ein weißes Handtuch und eine dunkle Tragetasche bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.