Mann entblößt sich am Mannheimer Hauptbahnhof vor Bahnmitarbeiterin

Mannheim. Ein 36-jähriger Mann hat sich Dienstagnacht am Mannheimer Hauptbahnhof vor einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn entblößt. Wie die Polizei mitteilte, informierte sich der Tatverdächtige am Bahnsteig 2/3 bei der Mitarbeiterin nach einer Zugverbindung. Als diese ihm die erbetene Auskunft nicht geben konnte, entblößte er sich vor der Frau. Anschließend begab sich der Mann in Richtung Treppenabgang und wiederholte seine Handlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Des Weiteren urinierte der 36-Jährige gegen eine Werbetafel am betroffenen Bahnsteig. Die Bundespolizei stellte den Mann kurze Zeit später und unterband weitere Tathandlungen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen exhibitionistischer Handlungen. Außerdem sieht er einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Belästigung der Allgemeinheit entgegen.