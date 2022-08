Mann bricht in Büro und Firmenfahrzeug ein – Polizei sucht nach dem Flüchtigen

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist am Samstagmorgen in Mannheim in ein Büro und Firmenfahrzeug eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann gegen 4.50 Uhr das Glasfenster des Büroraums am Huthorstweg mit einem Gegenstand ein und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendete der Mann noch eine Tasche aus dem Führerhaus eines vor dem Gebäude abgestellten Transporters. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, angesprochen und zunächst festgehalten. Als der durch den Lärm alarmierte Besitzer der Tasche hinzukam, gab der Beschuldigte die Tasche zurück und flüchtete. Die Polizei kann derzeit zum Diebstahlschaden im Gebäude noch keine genauen Angaben machen.

Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Regenjacke und weiße Adidas-Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 33010 zu melden.

