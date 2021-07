Mann bespuckt Reisende im Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Mittwoch im Mannheimer Hauptbahnhof wahllos Reisende bespuckt und provoziert. Nach Angaben der Polizei, wurden die Beamten durch einen Geschädigten auf den Mann aufmerksam gemacht. Durch die Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass der Mann noch in einem weiteren Fall ebenfalls einen Reisenden bespuckte. Der Verdächtige stieg letztendlich in die S 3 Richtung Karlsruhe. Ergänzend zu den Fahndungsmaßnahmen im Mannheimer Hauptbahnhof wurde auch die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof informiert. Bei Ankunft des Zuges trafen die Beamten den Tatverdächtigen jedoch nicht mehr an. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann.

