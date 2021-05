Mann bespuckt Mitfahrer im Zug

Ein randalierender 28-Jähriger hat am Donnerstag die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Gegen 13.20 Uhr verständigte ein Zugbegleiter die Beamten am Hauptbahnhof. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen im ICE auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim. Ein 28-Jähriger war in Karlsruhe unabsichtlich in den falschen Zug gestiegen und hatte nach der Abfahrt seinem Ärger Luft gemacht. Das richtige Ticket für die Fahrt hatte der Mann nicht. Anschließend beleidigte er nach Angaben der Polizei einen 32-Jährigen homophob und bespuckte ihn mehrfach. Schließlich kam es zwischen beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als ein Zugbegleiter versuchte, die Kontrahenten zu trennen, wurde er am Hinterkopf verletzt. Erst als weitere Reisende einschritten, beruhigte sich die Situation. scho/pol

