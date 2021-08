Mann belästigt Frauen in Bahn und bedroht Fahrgäste mit Messer

Mannheim/Heidelberg. Ein 23-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in der S3 von Heidelberg nach Mannheim Frauen belästigt und Fahrgäste mit einem Messer bedroht. Der im Rhein-Neckar-Kreis wohnhafte Mann fotografierte Frauen in der Bahn gegen ihren Willen, teilte die Polizei mit. Als andere Fahrgäste einschritten und den 23-Jährigen baten, keine Fotos zu machen, zog dieser ein Taschenmesser und bedrohte die Helfenden. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Am Hauptbahnhof Mannheim konnte der Mann nach einer Fahndung festgenommen werden. Das Taschenmesser und sein Handy wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49721/120160 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1