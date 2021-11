Mann beißt Polizist bei Kontrolle

Bei einer Polizeikontrolle am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Mannheimer Innenstadt hat ein 24-Jähriger heftigen Widerstand geleistet und dabei einen Beamten bespuckt und gebissen. Die Polizisten waren wegen Streitigkeiten vor der Diskothek gerufen worden. Als sie dabei waren, den Sachverhalt abzuklären, bespuckte ein Mann die Schutzweste eines Polizisten und versuchte auf ihn einzuschlagen. Durch den Einsatz weiterer Kräfte wurde das verhindert, doch beim Anlegen der Handschellen setzte der Beschuldigte seine Spuckattacke fort, beleidigte die Beamten und biss einen davon in den Finger. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, ein Alkoholtest ergab 1,36 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Gegen ihn wurde wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. pol/sko

