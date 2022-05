Mann bei Polizeikontrolle am Mannheimer Marktplatz kollabiert - später verstorben

Mannheim. Ein Mann ist am Montagmittag bei einer Personenkontrolle der Polizei am Mannheimer Marktplatz kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus verstorben. Nach ersten Angaben der Polizei leistete der Mann bei der Kontrolle durch zwei Beamte Widerstand, sodass diese unmittelbaren Zwang einsetzen mussten. Im weiteren Verlauf kollabierte der Mann und musste noch vor Ort reanimiert werden. Der Grund dafür war zunächst unklar.

Nach seiner notärztlichen Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er dann laut Polizei im Laufe des Nachmittags verstarb. Der Grund dafür war zunächst unklar. Die Leiche wurde den Angaben zufolge für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Das Landeskriminalamt in Stuttgart sowie die Staatsanwaltschaft Mannheim hätten die Ermittlungen übernommen.

Wie ein Sprecher der Polizei weiter sagte, habe es sich nicht um eine Routinekontrolle gehandelt; der Mann sei aus einem bestimmten Grund überprüft worden. Details dazu sowie zum Alter oder zum sonstigen Hintergrund des Mannes wurden zunächst nicht mitgeteilt. Weitere Einzelheiten sollte es noch im Laufe des Montag geben. (mit dpa)