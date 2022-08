Mann bei Brand schwer verletzt

Ein 50-Jähriger ist bei einem Gebäudebrand im Mannheimer Stadtteil Neckarau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Sonntagnachmittag gegen 13.14 Uhr in der Wattstraße aus. Die Brandursache war am Montag nach wie vor unklar. Die Beamten schreiben in einer Pressemeldung, dass das Feuer im Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes ausgebrochen sei. Aufmerksame Zeugen hatten den Brand bemerkt und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Mann mit schweren Verletzungen aus dem Gebäude retten. Der Vollbrand im Obergeschoss konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Der verletzte Mann wurde dem eingetroffenen Notarzt übergeben und mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, schreiben die Beamten weiter in der Pressemeldung.

Das Obergeschoss des Gebäudes sei wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden zwischen 150 000 und 200 000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die durch Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion fortgesetzt werden. dpa/pol/vs