Mann bedroht mehrere Personen in Mannheim - Festnahme

Mannheim. Ein 41-Jähriger hat am Montagabend unter anderem seine Ex-Frau massiv bedroht und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mannheimer hatte nach Angaben der Polizei der Frau und noch weiteren Personen über einen Nachrichtendienst Bedrohungen geschickt. Aufgrund der gesammelten Erkenntnisse ging die Polizei bei dem 41-Jährigen von einer psychischen Ausnahmesituation aus.

Nachdem seine Ex-Frau und weitere Angehörige von den Beamten in Sicherheit gebracht worden waren, wurde die Wohnung des Mannes im Stadtteil Schwetzingerstadt noch im Laufe der Nacht, kurz vor 2 Uhr am frühen Dienstagmorgen, durch Spezialkräfte der Polizei betreten und der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Weder er noch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten wurden bei dem Einsatz verletzt. Der mit über 1,1 Promille alkoholisierte Mann soll im Laufe des Dienstags in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden.