Mann auf dem Nachhauseweg in Mannheimer Quadraten ausgeraubt

Mannheim. Ein Mann ist am Samstagmorgen in den Mannheimern Quadraten von zwei Männern ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 52-Jährige gegen 10 Uhr auf dem Weg nach Hause aus einer Diskothek. Zunächst wurde der Herr in den U-Quadraten von zwei Männern nach einer Zigarette gefragt. Anschließend stießen sie ihn zu Boden und raubten ihm sein Bargeld. Nach dem Raub flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

