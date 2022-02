Mangel an Lehrkräften kritisiert

Nach wie vor zeichnet sich keine Lösung für die massiven Unterrichtsausfälle an der Eugen-Neter-Förderschule für geistige Entwicklung ab. Wie am 27. Januar berichtet, ist dort, auf der Blumenau, das Ganztagsangebot massiv eingeschränkt. Statt 34 gibt es derzeit lediglich 30 Wochenstunden – und das auch nur deshalb, weil der Klassenteiler um ein Drittel von sechs auf acht Kinder erhöht wurde. Nach der Berechnung der Elternbeiratsvorsitzenden Julia Wiegand und Alexandra von Gropper fehlen 20 Lehrkräfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt wenden sich die beiden Sprecherinnen an Kultusministerin Theresa Schopper. Anlass ist ein Bericht im „Mannheimer Morgen“ zur Situation an der Martinsschule in Ladenburg, wo es ähnlich schlecht aussieht wie im Norden Mannheims. Für den 27. April hat Schopper in Ladenburg einen Besuch angekündigt. „Zu diesem Entschluss können wir nur gratulieren“, schreiben Wiegand und von Gropper. Es sei für alle Betroffenen „sehr wertvoll, wenn Sie als zuständige Ministerin ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte haben“. Aber wenn sie schon in der Nähe sei, „lässt sich ja vielleicht auch ein Besuch der Neter-Schule einrichten“, heißt es weiter.

„Enorme Betreuungsprobleme“

Wiegand und von Gropper beschreiben noch einmal die derzeitige Situation. Die Erhöhung des Klassenteilers habe „eine deutliche Mehrbelastung der Lehrer zur Folge, den Kindern fehlen notwendige Differenzierungs- und Förderangebote“ – und das, obwohl die Wochenstundenzahl bereits um vier gekürzt sei. Das bringe „enorme Betreuungsprobleme“ für die Eltern mit sich. Das alles würden sie Schopper gerne vor Ort näher erläutern. bhr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2