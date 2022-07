Mangas malen lernen

Für alle Jugendlichen und Manga-Fans ab zwölf Jahren bietet die Stadtbibliothek Mannheim einen kostenlosen Online-Manga-Kurs mit Manga-Zeichnerin Alexandra Völker an. In zwei Stunden lernen die Teilnehmenden, wie man schnell und erfolgreich Manga-Charaktere entwickelt und zeichnet. Die Online-Veranstaltung findet am Freitag, 29. Juli, 18 bis 20 Uhr, über das Web-Konferenztool BigBlueButton statt. Alle Teilnehmenden haben außerdem die Möglichkeit, an der Verlosung eines Manga-Pakets von Alexandra Völker teilzunehmen.

Benötigt wird folgendes Material: Zeichenpapier (ab 120 g), schwarzer Fineliner, Marker, Buntstifte und Filzstifte zum Ausmalen sowie Schere und Kleber. Gerne kann auch digital mit Tablet, Stift und einem entsprechenden Programm gezeichnet werden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, eine Anmeldung an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de ist erforderlich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den Link zum Online-Raum. Diese Veranstaltung wird gefördert im Impulsprogramm „Kultur trotz Corona“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. red/lia