Manfred Schäfer gestorben

Manfred Schäfer hat noch miterleben dürfen, wie eines seiner sportlichen Lebensziele Wirklichkeit wurde: Im Juli erst entschied das Internationale Olympische Komitee IOC, dass der Eisstocksport 2026 olympisch wird. Jahrzehntelang hatte der langjährige Präsident des Eisstockweltverbandes (IFE) unermüdlich für die Aufnahme gekämpft. Doch die olympische Premiere wird er nicht mehr erleben, denn der dienstälteste Sprecher der sachkundigen Einwohner im Mannheimer Sportausschuss ist am Donnerstagabend im Alter von 77 Jahren überraschend verstorben.

© Pressefotoagentur Thomas Tröste

Aber der am 21. Januar 1944 in Mannheim geborene Schäfer hinterlässt Spuren, denn er verstand sich immer als Mensch, der das Gemeinwesen tatkräftig unterstützt. 1969 betrat der Personalchef von Bopp & Reuther die Funktionärsbühne und vereinte bis 2018 – als er bei der Sportlerehrung der Stadt als „verdiente Persönlichkeit“ ausgezeichnet wurde – 216 Jahre in unterschiedlichen Ehrenämtern in sich. Er war ehrenamtlicher Richter am Arbeits- und am Sozialgericht, saß 36 Jahre lang im Prüfungsausschuss der IHK, engagierte sich seit 1966 für das Eisstockschießen, übernahm nach 16 Jahren im Präsidium des Deutschen Eisstockschützen-Verbands 1999 die Präsidentschaft im Weltverband, engagierte sich aber auch für die lokalen Belange des Sports.

Etliche Auszeichnungen

So war der ehemalige Vorsitzende des Mannheimer ERC und Vize des Eissportverbandes Baden-Württemberg (EBW) maßgeblich daran beteiligt, dass das Eissportzentrum Herzogenried nach dem verheerenden Brand 1991 wieder aufgebaut wurde. Manfred Schäfer spendete Bäume für die Wiederaufforstung der Augustaanlage, auch die Tradition der Konkordienkirchen-Turmbläser zur Weihnachtszeit geht auf ihn zurück. Wegen gesundheitlicher Probleme trat er in den letzten Jahren jedoch kürzer.

Schäfers Auszeichnungen geben Aufschluss über die Breite seines Wirkens: Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2011), Landesehrennadel, Ehrenmitglied im EBW, Sportplakette der Stadt Mannheim (2018), Verdienstorden der IHK – und das sind nicht alle. Er hinterlässt nicht nur seine Frau Monika, sondern auch Kinder und Enkelkinder.

