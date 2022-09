Manet, nicht Monet

Im Artikel über das Leben der gebürtigen Mannheimerin Rosie Gräfenberg-Ullstein in unserer Samstag-Ausgabe hat sich ein Fehler eingeschlichen. Im Text wird unter anderem eine Jugendliebe samt Treffen in der Kunsthalle beschrieben: „Dort sitzen die beiden händchenhaltend auf jenem Sofa, wo Manets ,Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko’ hängt – bis das berühmte Monumentalgemälde (bis heute Prunkstück der Kunsthalle) in Sicherheit gebracht wird.“ Leider hat sich bei dem im Text korrekt genannten Namen Manet in der Überschrift ein „o“ statt „a“ eingeschlichen – und so mutiert Manet, Wegbereiter der modernen Malerei, zu dem Impressionisten Monet, dessen Seerosen und Wasserlilien Berühmtheit erlangten. Wir bitten, den Buchstabendreher zu entschuldigen. red

