Mallaustraße in Neckarau wird gesperrt

Mannheim. Wegen der bereits seit einigen Monaten andauernden Verlegung von Fernwärmerohren und jetzt zusätzlich der Reparatur eines Schadens an einer Trinkwasserleitung sperrt die MVV Energie AG im Industriegebiet Neckarau die Mallaustraße zwischen der Morchfeldstraße und Im Morchhof 2 von Freitag, 2. September, sieben Uhr, bis Montag, 5. September, 20 Uhr. Wie Sprecherin Christiane Goldberg ankündigte, wird eine Umleitung ausgeschildert. Während der Bauzeit werde es auch am Sonntag und in der Nacht zu Lärmentwicklung kommen.

