Maimarkt am Samstag: Rettungshunde und ein Geldsuchhund

Mannheim. Was Hunde alle können - heute sieht man es auf dem Maimarkt. Mitglieder der Freien Rettungshundestaffel Bergstraße zeigen im Lauf des Tages auf Einladung von "Unser Schulterschluss für Ihre Sicherheit", also der Präsentation der Hilfsorganisationen und Feuerwehren, ihr Können. Bei der Sonderschau "Unser Hund" ist aber auch zu sehen, wie ein Geldsuchhund arbeitet - faszinierend, was er wie schnell findet! Dort gibt es auch Infos zu Erste Hilfe am Hund.

Das Polizeipräsidium geht an seinem Stand heute besonders auf den Konsum von Alkohol und Drogen im Zusammenhang mit E-Scootern ein - und welche Gefahren da drohen.

In der Reihe der Medizinvorträgen von Chefärzten und Oberärzten geht es um 10.30 Uhr um „Weniger Strahlung durch künstliche Intelligenz“ mit Hans-Ulrich Kauczor,

Ärztlicher Direktor, Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinikum Heidelberg. Um 11.30 Uhr folgt „Chirurgie angeborener Herzfehler – kleinen

Menschen helfen, groß zu werden“ mit Tsvetomir Loukanov, Chefarzt Sektion Kinderherzchirurgie, Philippe Grieshaber, Oberarzt Sektion Kinderherzchirurgie, Universitätsklinikum. Heidelberg. Um 12.30 Uhr geht es weiter mit „Herzrhythmusstörungen: Wann und wie ist Heilung möglich“ mit Dierk Thomas, Oberarzt der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie, Heidelberger Zentrum für Herzrhythmusstörungen, Universitätsklinikum Heidelberg. Um 13.30 Uhr gibt es „Neues zur Alzheimer-Krankheit: Früh erkennen

und dann?“ mit Lutz Frölich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitung Abteilung Gerontopsychiatrie, Zentralinstitut für seelische Gesundheit, Medizinische

Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg.

In der Halle der Metropolregion, wo sich attraktive Ausflugsziele präsentieren, ist den ganzen Tag ein Team vom Historischen Museum der Pfalz Speyer mit Infos über das Programm sowie die aktuelle Familienausstellung „Expedition Erde“. An der Weintheke steht heute kein Winzer, sondern es gibt Bier der Heidelberger Brauerei.

Zudem kommt heute ein Mitglied der Bundesregierung nach Mannheim. Am Stand der FDP ist von 13 bis 14.30 Uhr eine Bürgersprechstunde mit Jens Brandenburg, FDP-Bundestagsabgeordneter des Rhein-Neckar-Kreises und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium.

In Halle 9 tritt von 13.30 bis 15.30 Uhr die Live-Band "Palatones" am Stand vom Weinschlösschen Roos auf.