Mahnwache für Malte am Mannheimer Paradeplatz

Mannheim. Im Gedenken an Malte findet am Sonntag um 18 Uhr eine Mahnwache am Paradeplatz statt, bei der die Teilnehmenden gegen Trans- und Queerfeindlichkeit Position beziehen. Das Queere Zentrum Mannheim ruft in einer Pressemitteilung alle auf Menschen, die sich mit der queeren Community solidarisieren möchten, zur Teilnahme auf.

Maltes Tod in Münster ging am Freitagnachmittag durch alle Medien (auch wir berichteten). Der junge Transmann wollte laut Polizei bei der CSD-Versammlung am 27. August Frauen beschützen, die von einem Passanten unter anderem als «lesbische Hure» beleidigt worden waren. Der Tatverdächtige attackierte den 25-Jährigen so heftig, dass er am Freitagmorgen seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag. Ebenfalls am Freitag wurde der Tatverdächtige verhaftet – er schweigt bisher zu den Vorwürfen. In vielen deutschen Städten finden an diesem Wochenende Gedenkveranstaltungen statt.

„Diesen Schmerz wollen wir gemeinsam ausdrücken bei der Mahnwache am Sonntag am Paradeplatz. Um 18 Uhr werden wir dort ein öffentliches Zeichen setzen. Gegen transfeindliche Gewalt, für die Gleichbehandlung von trans und queeren Menschen, auch vor dem Gesetz“, sagt Ilka Kaufmann, eine Mannheimerin, die bei der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. berät und die selbst trans ist.

Die Teilnehmenden sind eingeladen, Flaggen, Kerzen und Schilder mitzubringen. Im queeren Zentrum in Mannheim kann man diese auch ab 16 Uhr basteln. Auch nach der Mahnwache stehen die Türen des Zentrums ab 19 Uhr für alle offen, die Gemeinschaft suchen.

