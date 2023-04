März in Mannheim: recht nass und zu warm

Der März 2023 war in Mannheim nasser als sonst, 2,1 Grad zu warm und verwöhnte nicht gerade mit Sonnenschein. Deutschlandweit war der Monat nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der nasseste März seit 2001. Verbreitet startete im ersten Frühlingsmonat die Vegetationsperiode. Das Blühen der Forsythie – ein Signal für den Beginn des phänologischen Erstfrühlings – fand im Flächenmittel bereits am 15. März statt und damit etwa zehn Tage früher als im historischen Vergleich, teilt der DWD mit.

Mit 6,6 Grad (Vorjahr: 3,6 Grad) war der Südwesten zweitwärmste Region in der Republik. Frühsommerlich warm wurde es am 13. März im Oberrheingraben mit Werten über 20 Grad auch in Mannheim.