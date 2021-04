Märkte ändern Öffnungszeiten

Durch den Feiertag am Samstag, 1. Mai, ändern sich die Öffnungszeiten der Mannheimer Wochenmärkte: Wie die Event & Promotion GmbH mitteilt, können Kunden auf folgenden Märkten frische Produkte kaufen: Am Dienstag, 27. April, können Kunden auf dem Hauptmarkt in G 1 sowie in Sandhofen einkaufen, am Mittwoch, 28. April, auf dem Lindenhof und der Schönau. Der Hauptmarkt in G 1 und der Wallstädter Wochenmarkt öffnen am Donnerstag, 29. April. Am Freitag, 30. April, stehen zig Möglichkeiten zur Verfügung: Dann öffnen der Hauptmarkt G 1, Lindenhof, Neckarau, Niederfeld, Schönau, Feudenheim, Gartenstadt, Rheinau, Sandhofen und Seckenheim. Die Terminüberschneidungen können laut Mitteilung dazu führen, dass nicht auf allen Märkten das gewohnte Angebot zur Verfügung steht. baum/red

