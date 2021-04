In der Tradition der afrikanischen Barden erzählt Alexander „Al“ Zanabili am Freitag, 9. April, um 17.30 Uhr das westafrikanische Märchen „Die Trommel der Tiere“. Bei dieser virtuellen Veranstaltung der Musikbibliothek der Stadtbibliothek erklingt die Geschichte vom listigen Hasen, der aus purer Freude die anderen Tiere übers Ohr haut, um die Trommel zu schlagen, online. Mit Trommeln, Rasseln, den Hülsenfrüchten des Flammenbaums und allerlei weiteren kleinen Perkussionsinstrumenten lässt Zanabili das spannende Märchen lebendig werden. Im Anschluss stellt der Erzähler die verwendeten Instrumente vor und beantwortet Fragen. Der Text stammt aus Karim Traorés Werk „Die Verlobte des Marabut: Märchen und Mythen aus Westafrika“. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden muss man sich per E-Mail unter stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. Weitere Informationen per E-Mail oder telefonisch unter 0621/293-8900. red/scho

AdUnit urban-intext1