Märchen auf der Mannheimer Seebühne

Mannheim. In den Stadtparks wird am Wochenende wieder einiges für die Kinder geboten. Das Blinklichter-Theater gastiert am Sonntag, 4. September mit den Bremer Stadtmusikanten im Luisenpark auf der Seebühne. Das Grimm’sche Märchen über Außenseiter, die Freunde werden, neue Wege gehen und so ihr Glück finden wird zeitgemäß inszeniert mit sympathischen Stofftieren und einer großen Portion Humor. Es gibt zwei Vorstellungen, die allerdings nur bei gutem Wetter stattfinden. Die erste beginnt um 15 Uhr, die zweite um 16 Uhr. Die Theatervorstellung ist im Parkeintritt inbegriffen und kostet keinen zusätzlichen Eintritt.

Clown im Herzogenriedpark

Clownerei, Musik und Akrobatik bietet Stefan Avellis große Kindershow am Sonntag, 4. September, um 15 Uhr in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark. Auch hier ist nur der Parkeintritt fällig. Gespielt wird nur bei gutem Wetter.

Avellis präsentiert individuelle Kunststücke, inspiriert von Jonglage-Artistik, Pantomime, Zauberei und Musik. Er will damit einzigartige Momente für die Kleinen erschaffen und Kindheitserinnerungen bei den Großen wecken. „Clown sein ist eine Kunst des Herzens, die Freude teilt und mit jedem einzelnen Zuschauer ganz persönlich kommuniziert – auf der Suche nach kleinen Glücksmomenten, die das Leben bereichern und dem Jetzt und Hier einen besonderen individuellen Wert verleihen“, beschreibt Avellis sein Selbstverständnis.