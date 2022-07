Mähdrescher in Brand im Mannheimer Stadtteil Seckenheim

Mannheim. Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz ist es am Dienstagabend in Mannheim-Seckenheim aufgrund eines brennenden Mähdreschers gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat das umliegende Feld im Feldgebiet südlich der Suebenheimer Allee und Kloppenheimer Straße ebenfalls Feuer gefangen. Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekt. Es kam an einer in Betrieb befindlichen Heuballenpresse zu einer Brandentwicklung, die sich auf das umliegende Feld ausweitete. Die Heuballenpresse konnte von der Zugmaschine abgekoppelt werden, so dass diese unversehrt blieb. Das Feuer griff auf etwa 3000qm der angrenzenden Fläche eines Getreidefelds über. Letzlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

