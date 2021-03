„Ja, ganz schön knifflig“, schreibt uns Klaus Hinkel, der – wie viele andere – mit zu den treuesten Rätselfreunden bei „Erkennen Sie Mannheim?“ zählen darf. Freilich haben wir, das räumt auch Klaus Hinkel ein, mit unseren „kleinen“ Tipps, die Rate-Fan Annette Ribbens eher als „Wink mit dem Zaunpfahl“ umschreibt, die Schritte der Mit-Rater in die richtige Richtung gelenkt bei der Suche nach dem Bildmotiv der Folge 180.

AdUnit urban-intext1

Dennoch: Das Haus, nach dem wir gefragt hatten, sieht schon lange nicht mehr so aus wie in der historischen Aufnahme, die das Marchivum in die Zeit zwischen 1913 und 1934 einordnet. Sie zeigt die Ecke Seckenheimer Straße/Augartenstraße und damit – hier lassen wir uns gerne von Thomas Dirscherl korrigieren – keine Kreuzung, sondern eine Gabelung. Dass sich auch an dieser Stelle der Stadt wieder viele Erinnerungen unserer Leser kreuzten, freut uns ganz besonders. Sie handeln von der Sehnsucht nach einem eigenen Fahrrad oder nach einer früh angebeteten Schulkameradin, von Kinderspielen, bei denen die Mädchen und Jungs genau dieses Haus und die beiden Straßen im Blick hatten, ja sogar die Familie eines amerikanischen Ex-Präsidenten kommt dort im Viertel ins Spiel.

Die Ecke Seckenheimer Straße/Augartenstraße in der historischen Aufnahme, die aus der Zeit zwischen 1913 und 1934 stammt (l.) und heute (r.). © Thomas Tröster

Werner Hübner brauchte unsere winzige Hilfestellung („östlicher Stadtteil, von Menschen gepflegtes Grün, Landschaft an einem Wasserlauf“) nicht: „Das Foto war für mich gut zu erkennen, da ich in der direkten Nachbarschaft groß geworden bin“, erklärt er und erinnert sich an ein Fahrradgeschäft, das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hier beheimatet war: „Im Schaufenster waren immer tolle Räder ausgestellt, die ich sehnsüchtig bewunderte. Mit 14 bekam ich schließlich so ein Rennrad und war mächtig stolz. War es doch die Zeit der ersten großen Erfolge der Altig Brüder, die ich kennenlernen durfte. Heute gibt es da kein Fahrradgeschäft mehr, stattdessen kann man dort gemütlich Kaffee trinken.“ Wenn man wieder darf, muss man allerdings vorerst einschränken. . .

Grün bis heute

Der Fahrradladen hat auch bei Jürgen Müller einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen – kein Wunder, schließlich wird er noch heute fast täglich daran erinnert: „Hier habe ich mir im Jahr 1964 als 13-jähriger Schüler vom ersparten (und erarbeiteten) Geld ein Fahrrad gekauft. Dieses Fahrrad fahre ich heute noch! Es ist ein grünes Fahrrad, was zu der damaligen Zeit eher ungewöhnlich war. Damals gab es fast nur rote und blaue Fahrräder.“

AdUnit urban-intext2

Manfred Hexamer denkt beim Anblick der Ecke nicht an Räder, sondern an Wurst- und Fleischwaren. Seiner Erinnerung nach gab es in den 1970er Jahren „in den Räumlichkeiten von dem heutigen Café eine Metzgerei“. Paul Braun war „von 1951 bis 1966 do dahäm“, auch für ihn durchaus ein „Heimspiel“ also. „Nadierlich, den scheene Giwwel hot’s do nimmer gewwe, awwer die Stroßebohn links.“ An den Rad-Laden erinnert auch er sich noch, aber „für mich viel wichtiger war rechts in der Augartenstraße das Motorradgeschäft Riesenacker und Romich – awwer des war jo ned g’frogt“.

Klaus Hinkel hat die Ecke „wohl in den Jahren 1962 bis 1966 mehr als 1000 mal passiert“, schließlich ging er damals in die Pestalozzi-Realschule in der Seckenheimer. Damals, so erinnert er sich, erwachte bei ihm und den Klassenkameraden die Begeisterung für Mitschülerinnen – besonders für eine: „In der Augartenstraße wohnte ein Mädchen namens Angelika Reuter, das das Interesse gleich mehrerer Mitschüler auf sich zog. Was ist wohl aus ihr geworden?“, fragt Klaus Hinkel sich – und hat einen Vorsatz gefasst: Das Rätselbild und Angelika, „gleich zwei Gründe, dort einmal vorbei zu schauen“. „Mit meinen Geschwistern bin ich in der Augartenstraße 4 aufgewachsen, und da wir noch keinen Fernseher hatten, verbrachten wir viel Zeit am Fenster“, schreibt uns Uta Bordiehn. „Unser Blick fiel dann immer direkt auf dieses Haus. Für uns Kinder war es immer sehr interessant, die Straßenbahn, den Verkehr und die Passanten zu beobachten. Wir beschäftigten uns mit Spielchen wie z. B. Automarken erkennen, Kennzeichen raten, Fußgänger zählen.“

Wein aus der Pfalz

AdUnit urban-intext3

Winfried Blank hatte in den Kindheitsjahren wenig Zeit zum Spielen: „Unsere Familie wohnte in der Burgstraße, und eben dort, gegenüber der St.-Peter-Kirche, befand sich unser Haus mit der Gaststätte ,Schnitzelbank’. Meine Eltern bewirtschafteten sie von 1951 bis 1968 als reinen Familienbetrieb, wo auch wir Kinder mitarbeiteten.“

AdUnit urban-intext4

Einer der Wein-Lieferanten der Schnitzelbank „hieß übrigens Trump, aus jener Kallstadter Familie, der auch der ,letzte’ US-Präsident entstammte“. Aber das ist ja jetzt Geschichte, leider, werden viele nun denken – zumindest im Fall der Gaststätte. . .