Mädchen drehen eigene Filme

Das Festival „Girls go Movie“ wird volljährig: Vor 18 Jahren ist es aus den Mannheimer Mädchenfilmtagen entstanden. Damals wie heute hat sich das Projekt dem Ziel verschrieben, die weibliche Perspektive im Film zu stärken. So setzt „Girls go Movie“ in der Zusammenarbeit mit Nachwuchsfilmerinnen auf Vermittlung von Medienkompetenz und Berufsorientierung. Teilnehmen können Mädchen und Frauen zwischen zwölf und 27 Jahren aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, die Lust haben, ihre Ideen und Geschichten filmisch umzusetzen. Ein Kurzfilmfestival Mitte November schließt das Projekt ab.

Kostenlose Beratung und Hilfe

Bei der Erstellung ihres Kurzfilms können sich Mädchen und Frauen professionell unterstützen lassen: Vom 1. April bis zum 31. Juli können sich Interessierte für die Filmcoaching-Angebote anmelden und bis zum 12. September kostenfrei Beratung oder Begleitung der gesamten Filmproduktion in Anspruch nehmen. Für Interessierte mit Vorkenntnissen gibt es das Mentoringprogramm mit Studentinnen und Absolventinnen der Filmakademie Baden-Württemberg und der Filmhochschule München.

Mädchen von zwölf bis 17 Jahren aus der Metropolregion können auch an einem der fünf Feriencamps „Filmproduktion“ in den Oster- und Sommerferien teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro für den fünftägigen Kompaktkurs. Nächster Termin: 19. bis 23. April, jeweils 10 bis 16 Uhr, im Jugendkulturzentrum Forum. Im Rahmen des Sonderprojekts „Dokumentarisches Porträtieren“ in Kooperation mit SAP werden ältere Teilnehmerinnen bei der Produktion eines Videoporträts von „Women in Tech“ des Unternehmens begleitet.

Das zweitägige Kurzfilmfestival findet am 12. und 13. November voraussichtlich im Cinemaxx statt. Die Beiträge dürfen nicht länger als zehn Minuten sein und müssen bis spätestens 12. September eingereicht werden. Das Thema ist frei. red/lok

