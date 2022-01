Luxusauto gestohlen – aber wann?

Ein grauer Jeep Grand Cherokee im Wert von etwa 100 000 Euro ist in der vergangenen Woche in der Schwalbenstraße in Käfertal gestohlen worden. Ob es ein oder mehrere Täter waren, kann die Polizei derzeit genauso wenig sagen wie den genauen Zeitpunkt des Diebstahls. Die Ermittler grenzen den Zeitraum von Samstag, 22., bis Samstag, 29. Februar ein. Der Besitzer hatte das Fahrzeug, das über eine sogenannte Keyless-Entry-Funktion verfügt, in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 19 gegenüber der Einmündung in die Reiherstraße abgestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Kripo sucht Zeugen, die sich unter 0621/174 44 44 melden können.

Bundesweites Phänomen

Der Diebstahl von Keyless-Go- oder Keyless-Entry-Fahrzeugen ist ein bundesweit bekanntes Phänomen. Die Täter suchen gezielt nach hochwertigen Autos, die in der Nähe oder unmittelbar vor den Wohnhäusern der Besitzer stehen, weil sich dort meistens auch der Keyless-Go-Schlüssel mit dem erforderlichen Chip zum Entriegeln des Fahrzeuges befindet. Die Diebe verstärken das Signal des Schlüssels und schaffen es so, das Fahrzeug komplett ohne Gewalt zu öffnen. Deswegen rät die Polizei, solche Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür abzulegen. Falls doch, kann das Signal durch spezielle Behälter begrenzt werden. Tipps, wie Halter Fahrzeug richtig sichern, gibt die Polizei online. pol/lok

