Luisenstraße in Mannheim-Neckarau: Fertigstellung der Fahrradstraße verzögert sich

Mannheim. Die Fertigstellung der Fahrradstraße in der Mannheimer Luisenstraße verzögert sich. Eigentlich sollten die Baumaßnahmen im Stadtteil Neckarau schon im April beendet sein, nun ist er nach derzeitigem Sachstand für Anfang Juni vorgesehen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Demnach sei der eigentliche Starttermin des Umbaus im Herbst des vergangenen Jahres aufgrund von Lieferengpässen und Materialschwierigkeiten, die während der Corona-Pandemie unter anderem im Baubereich aufgetreten seien, verschoben worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die letzten 500 Meter von der Schulstraße in östlicher Richtung bis zur Kreuzung Rathaus- und Luisenstraße sowie ein weiterer Abschnitt am Sennteichplatz sollen in den verbleibenden drei Monaten Bauzeit fertiggestellt werden. Von den insgesamt sechs Bauabschnitten, die mit einem genehmigten Gesamtvolumen von 900.000 € veranschlagt wurden, sind nach weiteren Angaben der Stadt bereits drei vollständig abgeschlossen und für den Verkehr wieder freigegeben.

Auch Gehwegparken wird eingeführt

Seit Anfang November 2021 wird die etwa 900 Meter lange Luisenstraße in eine Fahrradstraße umgebaut. Im Zuge der Maßnahme werden auch Abschnitte der Fahrbahn grundhaft saniert. Neben der Fahrradstraße soll in der Luisenstraße zudem das gemäß neuer Straßenverkehrsordnung vorgeschriebene Gehwegparken eingeführt werden. Mit dem Konzept der Fahrradstraßen möchte die Stadt Mannheim bestehende Radhauptverbindungen verdeutlichen und den Radverkehr in diesen Straßen komfortabler und sicherer machen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2