Die Corona-Zahlen gehen derzeit in erstaunlicher Schnelligkeit nach unten. Am Montag hat die Stadt den zweiten Tag in Folge nur sieben Neuinfektionen gemeldet, so wenige waren es zuletzt vor rund sieben Monaten. Gleichwohl gibt es auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus: Eine über 70-jährige Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus.

