Luisenpark lädt am Wochenende zu Kamelientagen im Chinesischen Garten ein

Mannheim. Sie blühen herrlich rund um das Teehaus – und nun ist ihnen auch die erste Veranstaltung in den Stadtparks nach langer Pause wegen der Corona-Pandemie gewidmet: den Kamelien. Der Luisenpark lädt am Samstag, 26. März und am Sonntag, 27. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr, zu den ersten Kamelientagen im Chinesischen Garten, ein. Es gibt eine Präsentation prachtvoller Kameliensorten und Teepflanzen, einen Pflanzenmarkt, Beratung durch Experten der Deutschen und der Internationalen Kameliengesellschaft, an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr eine Führung durch den Kameliengarten mit Anke Koschitz und jeweils um 14 Uhr einen Workshop „Pflanzen und Pflegen von Kamelien“ mit Alexander Haas (ICS).

Besondere Rolle bei der Buga

Im März 2021 hatte die Gärtnerische Leiterin des Luisenparks, Ellen Oswald, mit ihrem Team im mittleren Bereich des Chinesischen Gartens einen Kameliengarten angelegt und ihn im Sommer vergangenen Jahres auf 800 Quadratmeter mit nun 200 verschiedenen Sorten erweitert. Die Kamelien werden mit Seerosen und Päonien bei der Bundesgartenschau 2023 eine besondere Rolle spielen. Der Kameliengarten soll außerdem den offiziellen Titel eines „Exzellenzgartens“ erhalten. Die Bewerbung ist eingereicht – entscheiden wird in diesem Jahr der Internationale Kamelienkongress in Norditalien.