Mannheim. Der Luisenpark darf am Samstag doch noch nicht öffnen. Das hat die Mannheimer Stadtspitze beschlossen.

AdUnit urban-intext1

Wir haben uns alle wahnsinnig gefreut, sagte die neue Bürgermeisterin und Aufsichtratsvorsitzende Diana Pretzell. Man müsse das wegen der gestiegenen Zahl an Infektionen aber noch etwas verschieben. „Wir wollten nicht für zwei, drei Tage öffnen und dann wieder schließen“, so die Bürgermeisterin. Der Park sei aber vorbereitet, am Anfang zumindest für die Inhaber von Dauerkarten und nach Anmeldung zu öffnen. Das hänge aber von der Entwicklung der Infektionen ab.