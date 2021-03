Der Traum von der großen Liebe ist für Livia geplatzt: Nach einer starken Woche bei der TV-Datingshow „Love Island“ muss die 27-Jährige Teneriffa, wo die Sendung gedreht wird, nach einem Zuschauer-Voting schon wieder verlassen. „Ich bin schon ein bisschen enttäuscht über das frühzeitige Gehen“, sagt die Seckenheimerin im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. „Ich hätte gerne noch ein bisschen länger in der Villa bleiben können, weil die anderen Kandidaten schon wie eine kleine Familie für mich waren.“ Generell habe sie sich „Love Island“ ein wenig anders vorgestellt. Für sie war es mehr „Trouble Island“ – also die Ärger-Insel. „Es war letztendlich gar nicht so einfach“, sagt Livia.

Gefunkt hat es mit keinem der Single-Männer. Dennoch: Die Brünette aus Mannheim hat weder mit der Liebe noch dem Thema Fernsehen abgeschlossen. Es würde sie etwa reizen, Bachelorette bei der gleichnamigen Datingshow zu sein. „Da habe ich eine größere Auswahl an Männern“, sagt Livia. „Die konzentrieren sich dann nur auf mich. Das fände ich tatsächlich ein tolles Format“, findet sie. Auch wenn es nicht geklappt, in der TV-Show die große Liebe zu finden, bleibt die 27-Jährige zuversichtlich: „Man kann nicht immer Glück haben, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.“