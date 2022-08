Lotterieteilnehmerin aus Mannheim gewinnt 100.000 Euro bei Aktion Mensch

Mannheim. Eine 44-jährige Lotterieteilnehmerin aus Mannheim hat bei der Lotterie "Aktion Mensch" 100 000 Euro gewonnen. Das teilte die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland mit. Allein im letzten Jahr schüttete die Soziallotterie Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich aus und machte viele Gewinnerinnen und Gewinner in ganz Deutschland glücklich. Mit ihrem Los ermöglichen sie alle die Förderprojekte der Aktion Mensch und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

