„Löwenjäger“ wollen feiern

Die „Löwenjäger“ hoffen darauf, die nächste Fasnachtskampagne „relativ normal gestalten zu können“. Das sagte Bernd Nauwartat (Bild), seit 2016 der Vorsitzende des mit knapp 500 Mitgliedern zweitgrößten Mannheimer Karnevalsvereins, dessen Ausstrahlung weit über seinen Heimatstadtteil Käfertal hinausreicht. Dazu sei der Verein auch „sehr gut aufgestellt“, so Nauwartat. Für ihn wird es aber die letzte Kampagne sein. Nauwartat, hauptberuflich Leiter des Joseph-Bauer-Hauses in Käfertal und auch bekannt als Sänger im Capitol, bekräftigte seine im Juni bekanntgegebene Absicht, den Vorsitz abzugeben. „Aber noch bin ich da“, so Nauwartat. Seine Wahlperiode endet erst im April nächsten Jahres. Das Amt des Senatspräsidenten, das er 2019 zusätzlich übernommen hat, gab er aber bereits jetzt ab. Ein Nachfolger fand sich nicht. Das wolle man im Frühjahr nächsten Jahres regeln, wenn sich der Verein an der Spitze ohnehin neu aufstellen will, hieß es bei der Mitgliederversammlung.

Neu für Öffentlichkeitsarbeit gewählt wurde jetzt nur Yvonne Drogosch (43), früher im Fanfarenzug und zuletzt Gardebetreuerin. Sie folgt der seit 2019 amtierenden Alisa Bugert, die ein berufsbegleitendes Studium plant und daher nicht mehr kandidierte. Turnusgemäß zur Wahl standen und wiedergewählt wurden Bernhard Schweter als einer der stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeister Manfred Rudolph und Schriftführer Filippo Di Maio.

Tendenz zu 2G-Regel

Mit diesem Team will Nauwartat in die nächste Saison starten. „Stand heute machen wir definitiv eine Kampagne“, betonte er, allerdings seien viele Details noch offen. Man tendiere zu einer 2G-Regel und versuche einen Ticketverkauf allein über das Internet, was die Kontaktnachverfolgung leichter mache.

Zufrieden hob der Vorsitzende hervor, dass man während der Corona-Pandemie „kaum Mitglieder verloren“ habe, „obwohl es eine schwierige Zeit war, in der wir nichts zu bieten hatten“. Die Garde trainierte per Videoschalte, das Spargelfest wurde als „Spargelfest to go“ mit Essensverkauf zum Mitnehmen ausgerichtet. „Es war nicht so einfach für uns, etwas zu planen, weil man immer wieder auf eine neue Verordnung warten musste“, sagte Nauwartat. Aber nun hoffe er auf „eine gewisse Normalität“.

