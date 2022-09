Liebe Leserinnen, liebe Leser, hier

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

kommen die zehn Richtigen von Woche vier: Der glückliche Gewin-ner des 60-Euro-Gutscheins für den „Mannheimer Morgen“-Ticketshop von vergangener Woche ist Thomas Schneider. Der Quiz-Gewinner oder die Gewinnerin dieser Woche wird in gewohnter Manier am nächsten Dienstag gezogen und dann benachrichtigt. see

1. 1,20 Meter

2. Maulwurf

3. 6000

4. Schnecke

5. Dauerhaftes Wohnen

6. Kepler

7. Misha

8. Benz und Siemens

9. Schäfer

10. Spinelli